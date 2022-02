Traghetto in fiamme, il Gruppo Grimaldi chiarisce: “Ecco la verità” (Di domenica 20 febbraio 2022) Incendio sulla nave Euroferry Olimpia nella notte del 18 febbraio: il Gruppo Grimaldi fa chiarezza. Rispondendo al sindacato greco degli autotrasportatori professionisti che aveva ventilato l’ipotesi di precarie condizioni di viaggio dei propri membri, il Gruppo Grimaldi affida ad una lunga nota la propria posizione. ISPEZIONE – “Come per tutte le altre navi del Gruppo Grimaldi, sia le cabine che le aree comuni della Euroferry Olympia vengono sottoposte a regolare pulizia e sanificazione. I lavori di manutenzione sono all’ordine del giorno. Le buone condizioni della nave sono state infatti confermate lo scorso 16 febbraio a Igoumenitsa, laddove l’Euroferry Olympia è stata sottoposta dalle autorità greche a un’ispezione di Port State Control. Ispezione che ha riguardato anche i sistemi ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 20 febbraio 2022) Incendio sulla nave Euroferry Olimpia nella notte del 18 febbraio: ilfa chiarezza. Rispondendo al sindacato greco degli autotrasportatori professionisti che aveva ventilato l’ipotesi di precarie condizioni di viaggio dei propri membri, ilaffida ad una lunga nota la propria posizione. ISPEZIONE – “Come per tutte le altre navi del, sia le cabine che le aree comuni della Euroferry Olympia vengono sottoposte a regolare pulizia e sanificazione. I lavori di manutenzione sono all’ordine del giorno. Le buone condizioni della nave sono state infatti confermate lo scorso 16 febbraio a Igoumenitsa, laddove l’Euroferry Olympia è stata sottoposta dalle autorità greche a un’ispezione di Port State Control. Ispezione che ha riguardato anche i sistemi ...

