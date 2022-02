Traffico Roma del 20-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022) Luceverdevai trovati dalla redazione Buon pomeriggio si è intensificato ilsulle principali arterie della rete viaria soprattutto in uscita dal centro città pochi comunque gli spostamenti in virtù della domenica ecologica oggi lo ricordiamo stop alprivato all’interno della cosiddetta fascia verde il blocco terminato alle 12:30 riprenderà nel pomeriggio a partire dalle 16:30 per protrarsi fino alle 20:30 previste naturalmente diverse deroghe qualche problema sulla raccordo anulare un incidente in carreggiata interna sta provocando incolonnamenti tra la Prenestina il bivio con laNapoli in direzione della via Appia la polizia locale Ciserano incidente a Torre Gaia in piazza Erasmo Piaggio raccomandiamo le dovute attenzioni tutto regolare invece sulla via Ardeatina già appena lizzata da ...