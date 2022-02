“Tra i clienti di Credit Suisse trafficanti di esseri umani, omicidi, corrotti e torturatori. Nascosti ottanta miliardi di dollari” (Di domenica 20 febbraio 2022) clienti coinvolti in torture, traffico di droga, riciclaggio di denaro, corruzione e altri gravi crimini, secondo una massiccia fuga di informazioni, hanno nascosto la propria ricchezza nei conti di Credit Suisse. I dettagli dei conti collegati a trentamila clienti internazionali della banca svizzera sono contenuti nei nuovi dati bancari pubblicati dal parte del consorzio Occrp (Organized crime and corruption reporting project) a cui è stato concesso l’accesso esclusivo ai leaks. Occrp vede come partner esclusivi per l’Italia La Stampa e IrpiMedia. La fuga di notizie smaschera una ricchezza di oltre cento miliardi di franchi svizzeri, circa ottanta miliardi di dollari, indicando i diffusi fallimenti della due diligence da parte dell’istituto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022)coinvolti in torture, traffico di droga, riciclaggio di denaro, corruzione e altri gravi crimini, secondo una massiccia fuga di informazioni, hanno nascosto la propria ricchezza nei conti di. I dettagli dei conti collegati a trentamilainternazionali della banca svizzera sono contenuti nei nuovi dati bancari pubblicati dal parte del consorzio Occrp (Organized crime and corruption reporting project) a cui è stato concesso l’accesso esclusivo ai leaks. Occrp vede come partner esclusivi per l’Italia La Stampa e IrpiMedia. La fuga di notizie smaschera una ricchezza di oltre centodi franchi svizzeri, circadi, indicando i diffusi fallimenti della due diligence da parte dell’istituto, ...

