Towns vince la gara del tiro da tre | ' Visto? Anche un lungo può tirare'

Advertising

Gazzetta_NBA : Towns, un lungo vince la gara del tiro da tre. Toppin re delle schiacciate #AllStarGame #Nba - RSIsport : ?? All-Star weekend di NBA: il centro Towns vince nel tiro da tre punti, nelle schiacciate il migliore è stato Obi T… - AndreaPecchia1 : #NBA, Karl-Anthony #Towns vince la gara dei tiri da 3 all'#AllStarGame. #NBA75 #NBAAllStar #NBATipo #OTNBA #SkyNBA… - andreapezzoni87 : Karl Anthony Towns vince la gara da 3 punti! Primo centro in assoluto a vincere questo titolo. Lunghi al potere!… - sportface2016 : #AllStarGame - #Toppin show nelle schiacciate, mentre #Towns si aggiudica il titolo del tiro da tre con un'eccellen… -

Ultime Notizie dalla rete : Towns vince

Gara da tre ?ha vinto così nettamente la finale da aver stabilito il nuovo record dell'ultimo giro con 29 punti. 'Ero deluso da me stesso, perché pensavo mi ci sarebbe voluto un 30 per vincere ...Un giocatore di 2.13 cheil tiro da tre punti non si era mai visto (così come un centro capace nell'impresa): per questo il successo della superstar dei Timberwolves ha scatenato le reazioni tra i suo compagni di ...Il 26enne ha ottenuto 29 punti, mettendosi alle spalle Luke Kennard (Los Angeles Clippers) e Trae Young (Atlanta Hawks), entrambi con 26 punti. Un altro lungo, Obi Tobbin dei New York Knicks, si è ...Karl-Anthony Towns invece, con un 29 nel round finale, conquista il titolo della gara del tiro da tre punti davanti a Trae Young e Luke Kennard: “Ho sempre detto che sono lassù tra i migliori lunghi ...