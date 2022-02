Tottenham, Bentancur: «Ho sempre voluto giocare nel miglior campionato al mondo» (Di domenica 20 febbraio 2022) Bentancur ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua nuova avventura. Le parole del centrocampista del Tottenham Rodrigo Bentancur ha rilasciato un’intervista a Sky Sports in cui ha parlato della sua nuova avventura al Tottenham. PREMIER LEAGUE – «giocare in Premier League è un qualcosa che ho sempre voluto fare. Lo considero il miglior campionato del mondo. È un vero sogno essere qui, da piccolo guardavo sempre il campionato inglese. Sono molto felice di essere approdato in questo club enorme. Le cose stanno andando molto bene. Tutti i miei compagni, lo staff e l’intero ambiente mi stanno aiutando molto». CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022)ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua nuova avventura. Le parole del centrocampista delRodrigoha rilasciato un’intervista a Sky Sports in cui ha parlato della sua nuova avventura al. PREMIER LEAGUE – «in Premier League è un qualcosa che hofare. Lo considero ildel. È un vero sogno essere qui, da piccolo guardavoilinglese. Sono molto felice di essere approdato in questo club enorme. Le cose stanno andando molto bene. Tutti i miei compagni, lo staff e l’intero ambiente mi stanno aiutando molto». CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE L'articolo ...

