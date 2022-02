Torta dolce alle zucchine: niente burro, né zucchero, ma al cioccolato! (Di domenica 20 febbraio 2022) Questa sì che è una ricetta davvero sorprendente e strepitosa: una Torta dolce alle zucchine e cioccolato, dal gusto unico. Le zucchine renderanno il vostro dessert morbido e umido, il cioccolato gli conferirà una golosità inconfondibile e il miele, utilizzato al posto dello zucchero, permetterà una fusione perfetta di tutti gli elementi per regalarvi una sensazione inedita e totalmente inaspettata. Senza contare poi che le zucchine sono una verdura tipica di questo periodo, le usiamo per preparare deliziosi contorni, antipasti, per condire la pasta con un pesto sopraffino (qui la ricetta) proprio perché ne troviamo in abbondanza e a costi contenuti. Ma nessuno aveva mai pensato primo di servirsene per un dessert: eppure il risultato finale è di una raffinatezza ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 20 febbraio 2022) Questa sì che è una ricetta davvero sorprendente e strepitosa: unae cioccolato, dal gusto unico. Lerenderanno il vostro dessert morbido e umido, il cioccolato gli conferirà una golosità inconfondibile e il miele, utilizzato al posto dello, permetterà una fusione perfetta di tutti gli elementi per regalarvi una sensazione inedita e totalmente inaspettata. Senza contare poi che lesono una verdura tipica di questo periodo, le usiamo per preparare deliziosi contorni, antipasti, per condire la pasta con un pesto sopraffino (qui la ricetta) proprio perché ne troviamo in abbondanza e a costi contenuti. Ma nessuno aveva mai pensato primo di servirsene per un dessert: eppure il risultato finale è di una raffinatezza ...

Advertising

luposilenzioso2 : RT @enricamaurizia: @e3b4ca3d0921414 @Serena_Monza_IT Torta dolce. Riso, latte e zucchero e rosso di uova - enricamaurizia : @e3b4ca3d0921414 @Serena_Monza_IT Torta dolce. Riso, latte e zucchero e rosso di uova - enricamaurizia : @SpanuAttilio @Serena_Monza_IT Torta dolce di riso...ricordi di La Spezia...mio papà - _nooemiii__ : @tdellagreca faccio un dolce per domani e compro le candeline per la torta HKAHS - monpuda : Oggi chitarra al ragù e per dolce torta mimosa buon pranzo e buona domenica a tutti Adolfo Pezzoli ?????????????????? -