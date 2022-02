Torna la carica del tifo organizzato: al Maradona ci saranno anche gli Ultras per Napoli-Barcellona (Di domenica 20 febbraio 2022) La carica del tifo, il famoso dodicesimo uomo in campo spesso in grado di fare la differenza è stata una della più grosse assenze per il Napoli negli ultimi due anni. I problemi legati alla Pandemia, oltre ad alcune scelte organizzative non condivise, hanno allontanato il tifo organizzato dalle Curve dello stadio Maradona. Nei match con capienza degli stadi al 50%, infatti, gli Ultras del Napoli avevano deciso di non presenziare allo stadio perché la divisione a scacchiera dei posti non rispecchia il loro modo di tifare e vivere le partite. Spiegazione data proprio da alcuni capi Ultras nel confronto con Insigne e Koulibaly alla vigilia del match contro l’Inter. tifosi Napoli Ebbene, la ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Ladel, il famoso dodicesimo uomo in campo spesso in grado di fare la differenza è stata una della più grosse assenze per ilnegli ultimi due anni. I problemi legati alla Pandemia, oltre ad alcune scelte organizzative non condivise, hanno allontanato ildalle Curve dello stadio. Nei match con capienza degli stadi al 50%, infatti, glidelavevano deciso di non presenziare allo stadio perché la divisione a scacchiera dei posti non rispecchia il loro modo di tifare e vivere le partite. Spiegazione data proprio da alcuni capinel confronto con Insigne e Koulibaly alla vigilia del match contro l’Inter.siEbbene, la ...

