TOP10 SETTIMANA: DOC GUARDA TUTTI DALL'ALTO, EX AEQUO GFVIP E CANTANTE MASCHERATO

Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 13 al 19 febbraio 2022.

Domina la SETTIMANA 13-19 febbraio la serie Doc: Nelle Tue Mani con Luca Argentero, seguono Lea: Un Nuovo Giorno con Anna Valle e C'è Posta per Te. Ex AEQUO al decimo post per GFVIP e Il CANTANTE MASCHERATO.

Rai1 si conferma leder nel prime time con il 20,28% di share a fronte del 16,08% di Canale 5. L'ammiraglia Rai supera quella Mediaset anche nelle 24 ore, per un soffio, con il 17,72% contro il 17,55%.

PosizioneReteNome del programmaAscolto
#1Rai1Doc: Nelle Tue Mani6.561.000
#2Rai1Lea: Un Nuovo Giorno5.086.000
#3Canale 5C'è Posta per Te5.005.000
#4Rai1L'Amica ...

