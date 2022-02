Tomaso Trussardi e il bacio fra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti | la reazione social

(Di domenica 20 febbraio 2022)bacia l’ex maritonel suo programma, “Impossible” e il giorno dopo, da poco separato dalla conduttrice, “reagisce” suie ilfraed: laNel suo programma, “Impossibile”,ha invitato e poi baciato sul palco l’ex marito, con cui ha dimostrato di avere ancora una grande complicità. Il momento è stato emozionate per i protagonisti e per gli spettatori, fra cui anche Aurora ...

Ancora lei, ancora Michelle Hunziker . Sulla bocca di tutti: Michelle Impossibile su Canale 5, la separazione da, il bacio in bocca ad Eros Ramazzotti , le voci sulla liason con un giovanissimo modello. Insomma, si parla solo o quasi di lei, della meravigliosa conduttrice italo - svizzera. ...Chiacchiere, gossip, suggestioni, indiscrezioni, voci: al centro di tutte queste, da che si è lasciata con, c'è Michelle Hunziker . Una tempesta di chiacchiericcio, quella che la ha colpita e che incessantemente continua a colpirla. Hunziker - Ramazzotti, non solo il bacio in bocca: l'...Tomaso Trussardi, ecco il primo post social dopo la separazione con Michelle: dietro l’immagine si nasconde una frecciata? Tomaso Trussardi, il suo ultimo post su Instagram sta suscitando un certo ...Tomaso Trussardi, la risposta al ritorno di fiamma della coppia Hunziker-Ramazzotti. In una scena (particolarmente amata dal pubblico) del suo nuovo show, Michelle ed Eros si sono scambiati ben più di ...