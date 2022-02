Tifosi delusi a metà “Abbiamo fermato il Milan, mica poco” (Di domenica 20 febbraio 2022) di Federica Agosto “Credo che la scelta del nuovo allenatore sia stata dettata dal cuore di Iervolino. Scegliere mister Nicola, forse è la scelta migliore che il presidente potesse fare, ha un curriculum sorprendente, Abbiamo visto tutti quello che ha fatto in passato con le altre squadre che ha allenato e forse è davvero l’allenatore che ci serve se vogliamo lottare per la promozione. Il pareggio di oggi? Certo la vittoria sarebbe stata molto meglio, ma sono fiducioso, siamo comunque riusciti a fermare il Milan e non credo che sia poco”. A parlare è Riccardo Gregori, un super tifoso granata che anche ieri non è mancato allo stadio a sostenere gli undici allenati da mister Nicola, alla sua prima uscita con i granata. “Abbiamo fatto un buon primo tempo. – commenta Andrea Bassi – Devo dire che la squadra l’ho vista ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 febbraio 2022) di Federica Agosto “Credo che la scelta del nuovo allenatore sia stata dettata dal cuore di Iervolino. Scegliere mister Nicola, forse è la scelta migliore che il presidente potesse fare, ha un curriculum sorprendente,visto tutti quello che ha fatto in passato con le altre squadre che ha allenato e forse è davvero l’allenatore che ci serve se vogliamo lottare per la promozione. Il pareggio di oggi? Certo la vittoria sarebbe stata molto meglio, ma sono fiducioso, siamo comunque riusciti a fermare ile non credo che sia”. A parlare è Riccardo Gregori, un super tifoso granata che anche ieri non è mancato allo stadio a sostenere gli undici allenati da mister Nicola, alla sua prima uscita con i granata. “fatto un buon primo tempo. – commenta Andrea Bassi – Devo dire che la squadra l’ho vista ...

