The Walking Dead 11X09: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

The Walking Dead 11X09 va in onda domenica 20 febbraio 2022 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 21 febbraio, sulla piattaforma Disney+. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler.

The Walking Dead 11X09: trama, anticipazioni e spoiler

L'episodio The Walking Dead 11X09 si intitola No Other Way, che tradotto in italiano significa "nessun altro modo". Si tratta della mid-season premiere, dopo la pausa invernale che dura da ottobre. L'emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull'episodio con alcune ...

