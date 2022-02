The Cavalli Mansion: la nuova collezione lifestyle (Di domenica 20 febbraio 2022) Roberto Cavalli ha lanciato ufficialmente la sua nuova collezione lifestyle in ambiente digitale. La location è una villa di lusso che si affaccia su una piscina che presenta ai bordi delle stampe zebrate. The Cavalli Mansion è un viaggio virtuale che consente ai clienti del brand di lusso italiano di scoprire la nuova linea per Leggi su periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022) Robertoha lanciato ufficialmente la suain ambiente digitale. La location è una villa di lusso che si affaccia su una piscina che presenta ai bordi delle stampe zebrate. Theè un viaggio virtuale che consente ai clienti del brand di lusso italiano di scoprire lalinea per

Advertising

periodicodaily : The Cavalli Mansion: la nuova collezione lifestyle #TheCavalliMansion #moda @GallinaPatrizia - CiairoReloaded : @RobyPeach Li calpestano coi cavalli e loro fanno i video e i balletti we are the world - Equestrian_In : La @FEI_Global ha lanciato The #Para #Equestrian #Digest, una rivista #online creata per gli #atleti con… - heavenlypapa : RT @Petra71301259: @marialves53 @Johnsmith6244 @claudioborlotto @Sensibilia8 @FriendArt_ @DavLucia @albertopetro2 @smarucci461 @paoloigna1… - TuriCaggegi : RT @elivito: ++Votate il Castagno dei Cento Cavalli #Etna #Sicilia #gianttrees #europeantreeoftheyear @TuriCaggegi -