Tennis | Torneo Dubai Djokovic ' Giocherò ovunque sarà possibile'

Advertising

lavispasospesa : RT @Moonlightshad1: #Panatta ha ragione. La Vezzali si rimangi la parola e chieda scusa, perché qua milioni di italiani da due anni rinunci… - gabriele_vo : RT @Moonlightshad1: #Panatta ha ragione. La Vezzali si rimangi la parola e chieda scusa, perché qua milioni di italiani da due anni rinunci… - OISHI56 : RT @Moonlightshad1: #Panatta ha ragione. La Vezzali si rimangi la parola e chieda scusa, perché qua milioni di italiani da due anni rinunci… - martamacbeal : RT @Moonlightshad1: #Panatta ha ragione. La Vezzali si rimangi la parola e chieda scusa, perché qua milioni di italiani da due anni rinunci… - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: #Panatta ha ragione. La Vezzali si rimangi la parola e chieda scusa, perché qua milioni di italiani da due anni rinunci… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Torneo

... contro Musetti DUBAI (EMIRATI ARABI) - Dopo il "pasticcio Australian Open", domani torna in campo il numero uno delmondiale, Novak Djokovic. Il serbo, opposto al primo turno deldi ...'Qualunque sia ila cui sarò in grado di giocare, cercherò di raggiungere quel paese e giocare quel' . Intervenuto dalAtp di Dubai che giocherà come primo appuntamento stagionale, Novak Djokovic ha ripercorso con amarezza quanto accaduto in questo ultimo mese: 'Non posso scegliere ...Dopo il "pasticcio Australian Open", domani torna in campo il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic. Il serbo, opposto al primo turno del torneo di Dubai all'azzurro Lorenzo Musetti ...Dopo il no dell'Australia alla partecipazione al torneo di Melbourne, perché non vaccinato contro il Covid-19, Novak Djokovic è pronto per tornare in un tabellone principale di tennis: parteciperà all ...