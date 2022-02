Tennis, Roberto Marcora annuncia il ritiro (Di domenica 20 febbraio 2022) Nell’epoca dei Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, ci si dimentica un po’ del sottobosco Tennistico abbastanza nutrito che c’è in Italia. È difatti passato sottotraccia l’annuncio del ritiro di Roberto Marcora, che ha deciso di alzare bandiera bianca a 32 anni dopo undici titoli nel circuito ITF e tante buone apparizioni nei Challenger. Il ragazzo di Busto Arsizio ha scelto Instagram per poter annunciare la sua uscita di scena dalle competizioni internazionali: “Ho amato, ho riso e pianto. Ho avuto le mie soddisfazioni, la mia dose di sconfitte ed ora, mentre le lacrime si fermano, trovo tutto così divertente. A pensare che ho fatto tutto questo; e posso dire non sotto tono. Oh no, non io… l’ho fatto a modo mio”. Per Marcora la carriera si chiude con tre vittorie nel ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Nell’epoca dei Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, ci si dimentica un po’ del sottoboscotico abbastanza nutrito che c’è in Italia. È difatti passato sottotraccia l’annuncio deldi, che ha deciso di alzare bandiera bianca a 32 anni dopo undici titoli nel circuito ITF e tante buone apparizioni nei Challenger. Il ragazzo di Busto Arsizio ha scelto Instagram per poterre la sua uscita di scena dalle competizioni internazionali: “Ho amato, ho riso e pianto. Ho avuto le mie soddisfazioni, la mia dose di sconfitte ed ora, mentre le lacrime si fermano, trovo tutto così divertente. A pensare che ho fatto tutto questo; e posso dire non sotto tono. Oh no, non io… l’ho fatto a modo mio”. Perla carriera si chiude con tre vittorie nel ...

Roberto Marcora saluta il tennis professionistico: “L'ho fatto a modo mio. È stato un viaggio meraviglioso…” LiveTennis.it Tennis, Roberto Marcora annuncia il ritiro È difatti passato sottotraccia l’annuncio del ritiro di Roberto Marcora, che ha deciso di alzare bandiera bianca a 32 anni dopo undici titoli nel circuito ITF e tante buone apparizioni nei Challenger.

Il primo allenamento di Jannik Sinner con Andy Murray e Simone Vagnozzi a Dubai 150, si ritira dal tennis professionistico Roberto Marcora. Ha annunciato lui stesso la notizia con un post su Instagram accompagnato da un collage di sue quattro foto negli Slam, dove ha sempre preso ...

