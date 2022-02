Tennis: Djokovic riparte da Dubai, esordio con Musetti (Di domenica 20 febbraio 2022) Il 2022 di Novak Djokovic parte da Dubai. Un mese dopo la querelle in Australia, con il serbo espulso per via della sua mancata vaccinazione anti - Covid, torna in campo negli Emirati Arabi Uniti, nel ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Il 2022 di Novakparte da. Un mese dopo la querelle in Australia, con il serbo espulso per via della sua mancata vaccinazione anti - Covid, torna in campo negli Emirati Arabi Uniti, nel ...

