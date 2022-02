Tennis | Carlos Alcaraz fa paura | giocatore completo e precocità rara

(Di domenica 20 febbraio 2022), “l’ammazza-italiani”. Lo possiamo definire così il classe 2003 spagnolo che nell’ATP500 di Rio de Janeiro ha dato una nuova dimostrazione delle sue qualità. L’allievo di JuanFerrero si è imposto in 24 ore contro Matteo Berrettini (n.6 del mondo) e Fabio Fognini, guadagnando la Finale sulla terra rossa brasiliana e diventando il secondota di sempre a staccare il biglietto per l’ultimo atto in un torneo di questa tipologia: 18 anni e 9 mesi per, preceduto solo dal canadese Felix Auger-Aliassime (18 anni e 6 mesi). Tenistas más jóvenes en alcanzar la final de un torneo ATP 500 (2009-2022): Félix Auger-Aliassime (18y 6m)(18y 9m) @RioOpenOficial, 2022 Alexander Zverev (19y 1m) Alex De Minaur (19y 5m) Stefanos ...

In semifinale Fognini ha ceduto allo spagnoloAlcaraz, così come era accaduto qualche ora prima all'altro azzurro Matteo Berrettini. Fognini si è arreso con il punteggio di 6 - 2 7 - 5, in un'...Nei quarti di finale del torneo diAtp di Rio de Janeiro, l'azzurro Matteo Berrettini cede in tre set allo spagnoloAlcaraz con il punteggio di 2 - 6, 6 - 2, 2 - 6. Guarda gli highlights del matchROMA - Carlos Alcaraz vola in finale agli Atp 500 in corso a Rio de Janeiro. Lo spagnolo prima ha eliminato Matteo Berrettini nei quarti e ora ha vinto in semifinale contro Fabio Fognini. Il romano, ...Carlos Alcaraz sfiderà l’argentino Diego Schwartzman in ... Sul match che lo attende: “Sarà una finale molto dura, credo che vedremo un gran livello di tennis e sono molto emozionato per giocare di ...