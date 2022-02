(Di domenica 20 febbraio 2022) Lo spagnolo affronterà in finale l'argentino Schwartzman ROMA - Finisce anche per Fabiol'avventura del "Rio Open", Atp 500 da 1.815.115 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Rio ...

Advertising

Italpress : Tennis, Berettini e Fognini eliminati da Alcaraz al torneo di Rio - flip2728 : @SuperTennisTv @fabiofogna La differenza è che nel cemento matteo ha faticato e vinto per il servizio al 5 set sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Berettini

Tiscali.it

Lo spagnolo affronterà in finale l'argentino Schwartzman ROMA - Finisce anche per Fabio Fognini l'avventura del "Rio Open", Atp 500 da 1.815.115 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Rio ...La promessa delspagnolo, il giovanissimo Carlos Alcaraz, ha battuto Fabio Fognini 6 - 2 7 - 5 in un'ora e 45 minuti in semifinale al RioOpen, torno Atp 500. Lo stesso spagnolo, poche ore prima aveva eliminato ...A questo dato vanno aggiunte altre due notazioni: considerando il successo contro Berrettini, per Alcaraz si tratta del quarto successo contro un top-10; aggiudicandosi il titolo a Rio, l’iberico ...ROMA - Carlos Alcaraz vola in finale agli Atp 500 in corso a Rio de Janeiro. Lo spagnolo prima ha eliminato Matteo Berrettini nei quarti e ora ha vinto in semifinale contro Fabio Fognini. Il romano, ...