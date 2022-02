Tennis, ATP Rio 2022: Carlos Alcaraz giustiziere degli azzurri. Dopo Berrettini manda ko anche Fognini (Di domenica 20 febbraio 2022) Carlos Alcaraz batte Italia 2-0 nel torneo ATP di Rio de Janeiro. Doppia vittoria per il giovane spagnolo, che, Dopo aver sconfitto Matteo Berrettini, si ripete qualche ora Dopo contro Fabio Fognini, superando il ligure in due set con il punteggio di 6-2 7-5 Dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. La pioggia dei giorni precedenti ha compresso il programma, obbligando gli organizzatori a far disputare le semifinali appena Dopo i quarti di finale. Alacaraz e Fognini si sono così ritrovati nuovamente in campo qualche ora Dopo le loro rispettive vittorie su Berrettini e Coria, con il ligure che ha certamente accusato il doppio incontro nel primo set, sciogliendosi solo nel secondo, dove non ha ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022)batte Italia 2-0 nel torneo ATP di Rio de Janeiro. Doppia vittoria per il giovane spagnolo, che,aver sconfitto Matteo, si ripete qualche oracontro Fabio, superando il ligure in due set con il punteggio di 6-2 7-5un’ora e quarantacinque minuti di gioco. La pioggia dei giorni precedenti ha compresso il programma, obbligando gli organizzatori a far disputare le semifinali appenai quarti di finale. Alacaraz esi sono così ritrovati nuovamente in campo qualche orale loro rispettive vittorie sue Coria, con il ligure che ha certamente accusato il doppio incontro nel primo set, sciogliendosi solo nel secondo, dove non ha ...

