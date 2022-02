"Teniamo i piedi per terra". Green pass, Roberto Speranza vuole gli italiani prigionieri: altre restrizioni, ecco il suo piano (Di domenica 20 febbraio 2022) Crollano contagi, ricoveri e vittime. Tutto depone a favore di riaperture totali, tutto depone a favore del fatto che il Green pass non debba essere prorogato oltre allo stato d'emergenza, in scadenza il 31 marzo (e già, per il certificato, appare una data lontana). Bene, tutto depone a favore di quanto detto, tranne Roberto Speranza. Già, il ministro delle Salute, in un colloquio con Repubblica, ripercorre i due anni di pandemia e spiega le sue posizioni. Si parte dall'inizio: "Sono davanti alla tv, a vedere Roma-Gent. Ricordo tutto, tutto è nitido: uno a zero per noi, il colore delle magliette. Squilla il telefono, è l'assessore alla sanità della Lombardia. Mi dice: c'è un primo caso a Codogno", spiega Speranza. E ancora: "Nella mia vita esiste un prima e un dopo quella telefonata. In quel preciso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Crollano contagi, ricoveri e vittime. Tutto depone a favore di riaperture totali, tutto depone a favore del fatto che ilnon debba essere prorogato oltre allo stato d'emergenza, in scadenza il 31 marzo (e già, per il certificato, appare una data lontana). Bene, tutto depone a favore di quanto detto, tranne. Già, il ministro delle Salute, in un colloquio con Repubblica, ripercorre i due anni di pandemia e spiega le sue posizioni. Si parte dall'inizio: "Sono davanti alla tv, a vedere Roma-Gent. Ricordo tutto, tutto è nitido: uno a zero per noi, il colore delle magliette. Squilla il telefono, è l'assessore alla sanità della Lombardia. Mi dice: c'è un primo caso a Codogno", spiega. E ancora: "Nella mia vita esiste un prima e un dopo quella telefonata. In quel preciso ...

