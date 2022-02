Tempi duri per le agenzie di viaggio | i nuovi competitor arrivano da Instagram

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 febbraio 2022)per ledi. Hai voglia a lavorare su ammodernamento delle strategie, segmentazione dei clienti e personalizzazione dell’offerta. Idirettamente dae si chiamano travel blogger (anzi: travel content creator; l’attività di blogging comporta un minimo di testo da elaborare, qui ormai si vedono solo immagini, filtri e faccine). Usando la propria fanbase come bacino commerciale, questi creatori di contenuti in qualche modo legati al travel stanno, in numero sempre crescente, diventando dei veri e propri tour operator. Tutto ciò è espressione perfetta dei meccanismi di, trasformatosi ormai in un bazar virtuale dove l’unica cosa che conta sono i soldi che riesci a fare ...