Tempesta d'amore, anticipazioni 20 febbraio: Maja perdona Shirin? (Di domenica 20 febbraio 2022) Maja Von Thalheim continuerà ad essere al centro delle vicende di Tempesta d'amore, come riportano le anticipazioni di oggi, domenica 20 febbraio. La ragazza sta attraversando un momento molto critico, soprattutto a causa della fine della sua relazione d'amore con Florian. I due, infatti, si sono lasciati a causa dei continui litigi e delle ricorrenti incomprensioni provocate dalle tensioni esistenti tra Erik e Cornelius. Nonostante si siano lasciati, però, Maja è ancora presa dal guardaboschi e sta soffrendo molto per la loro separazione. Ad aggravare la situazione ci si è messa anche Shirin. La giovane Von Thalheim, infatti, ha notato che l'amica guarda Florian in modo particolare e l'ha incalzata, chiedendole di dirle la verità. A quel punto, la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 20 febbraio 2022)Von Thalheim continuerà ad essere al centro delle vicende did', come riportano ledi oggi, domenica 20. La ragazza sta attraversando un momento molto critico, soprattutto a causa della fine della sua relazione d'con Florian. I due, infatti, si sono lasciati a causa dei continui litigi e delle ricorrenti incomprensioni provocate dalle tensioni esistenti tra Erik e Cornelius. Nonostante si siano lasciati, però,è ancora presa dal guardaboschi e sta soffrendo molto per la loro separazione. Ad aggravare la situazione ci si è messa anche. La giovane Von Thalheim, infatti, ha notato che l'amica guarda Florian in modo particolare e l'ha incalzata, chiedendole di dirle la verità. A quel punto, la ...

Advertising

dolcediavolo69 : RT @Federica2151: 'La distanza spesso fa capire quanto sia vero un amore. Chi ama profondamente non teme mai una tempesta, teme solo che l'… - boo_debs : RT @WanHeda1598: Ma sto guardando il GF o Tempesta d'amore dei poveri?!?? #GFVIP - WanHeda1598 : Ma sto guardando il GF o Tempesta d'amore dei poveri?!?? #GFVIP - domenicobrone : RT @domenicobrone: L'amore è come un mare in tempesta - infoitcultura : Tempesta D'Amore anticipazioni tedesche: l'amore è finito, iniziano i guai -