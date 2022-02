Advertising

giomalago : Evvai @FedeBrignone!Grande bronzo nella combinata #scialpino,1ª medaglia olimpica di sempre per un'azzurra nella sp… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: finale Austria-Germania - #alpino #Event #Olimpiadi #DIRETTA… - InterCLAzionale : RT @marcocastro2906: A #Shiffrin neanche il 'contentino' in extremis: Stati Uniti quarti nel team event. - infoitsport : Team Event, Italia ko ai quarti con gli Usa. Oro all'Austria, disastro Shiffrin - sportface2016 : Le parole di #Brignone e #Vinatzer dopo il Team Event - #WinterOlympics2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Team Event

Italia fuori ai quarti e Mikaela Shiffrin quarta. Finisce così il, l'ultima gara del programma olimpico di sci alpino di Pechino 2022. L'oro è andato all'Austria, che in finale ha battuto la Germania: 2-2 il risultato finale, con gli austriaci premiati ...In semifinale l'Austria aveva superato la Norvegia grazie alla somma dei tempi, dopo che le sfide erano terminate in parità sul 2 - 2. La Germania, invece, si era imposta per 3 - 1 sugli Stati Uniti, ...L’Italia non è andata oltre i quarti di finale nel Team Event di sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022. Gli azzurri sono stati sconfitti per 3-1 dagli Usa di Mikaela Shiffrin, non riuscendo a ...Ricordiamo che oggi si è corsa la 30 km maschile. (OA Sport) L'atteso vento è arrivato su Pechino 2022 e dopo aver costretto gli organizzatori a rimandare a domani il Team Event di Sci Alpino, ha ...