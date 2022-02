“Te l’ho sempre detto che ti amo!”, Soleil dice la verità ad Alex e poi scoppia a piangere – VIDEO (Di domenica 20 febbraio 2022) Nottata ricca di impegni lavorativi per Soleil, Alex e Delia. Gli amici speciali hanno litigato dentro la sauna del Grande Fratello Vip, visibilmente alticci e con un copione scadente tra le mani. “Te l’ho sempre detto che ti amo!”, Soleil dice la verità ad Alex “Passo io per stronz*, io ho ammesso quello che abbiamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 20 febbraio 2022) Nottata ricca di impegni lavorativi pere Delia. Gli amici speciali hanno litigato dentro la sauna del Grande Fratello Vip, visibilmente alticci e con un copione scadente tra le mani. “Teche ti”,laad“Passo io per stronz*, io ho ammesso quello che abbiamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

