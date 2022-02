Tananai e Chiara Ferragni? Un qualcosa di impensabile: la foto che li smaschera, beccati così | Guarda (Di domenica 20 febbraio 2022) Strano, ma vero: tra i personaggi del momento c'è Tananai, ultimo in classifica a Sanremo 2022 ma in altissimo nelle classifiche di ascolto su Spotify e dintorni, Twitter compreso. Già, una parabola incredibile: semi-sconosciuto fino a un mese fa, ora invece è sulla bocca di tutti. Il cantante ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua ironia. E, ora, si scopre un legame con... Chiara Ferragni. A notare il dettaglio è Vanity Fair. Il punto è che Chiara Ferragni, a New York, ha sfoggiato la giacca che potete vedere qui in calce, in un post che ha pubblicato su Instagram direttamente da Times Square, epicentro del divertimento della Grande Mela. E che c'entra Tananai? Presto detto: si tratta della stessa identica giacca che il cantante aveva sfoggiato a Sanremo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Strano, ma vero: tra i personaggi del momento c'è, ultimo in classifica a Sanremo 2022 ma in altissimo nelle classifiche di ascolto su Spotify e dintorni, Twitter compreso. Già, una parabola incredibile: semi-sconosciuto fino a un mese fa, ora invece è sulla bocca di tutti. Il cantante ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua ironia. E, ora, si scopre un legame con.... A notare il dettaglio è Vanity Fair. Il punto è che, a New York, ha sfoggiato la giacca che potete vedere qui in calce, in un post che ha pubblicato su Instagram direttamente da Times Square, epicentro del divertimento della Grande Mela. E che c'entra? Presto detto: si tratta della stessa identica giacca che il cantante aveva sfoggiato a Sanremo, ...

