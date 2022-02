Tajani (FI): "Il governo deve arrivare a fine legislatura Il Centrodestra sarà unito alle prossime elezioni, ma..." (Di domenica 20 febbraio 2022) "Dobbiamo arrivare alla fine della legislatura per sconfiggere il coronavirus definitivamente sia dal punto di vista sanitario, cosa che sta già avvenendo con un forte calo della curva dei contagi, sia dal punto di vista economico, visto che stiamo combattendo una battaglia con la crescita ostacolata da una serie di problemi compreso quello energetico". Con queste parole Antonio Tajani, coordinatore... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 20 febbraio 2022) "Dobbiamoalladellaper sconfiggere il coronavirus definitivamente sia dal punto di vista sanitario, cosa che sta già avvenendo con un forte calo della curva dei contagi, sia dal punto di vista economico, visto che stiamo combattendo una battaglia con la crescita ostacolata da una serie di problemi compreso quello energetico". Con queste parole Antonio, coordinatore... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Tajani (FI): 'Il governo deve arrivare al 2023. Cdx unito alle elezioni, ma..' - 19girasole : @Antonio_Tajani Ogni governo butta merda su quello precedente poi arrivano' i tecnici non eletti'a parare il vostro… - 57Enar : @Luca67 @Antonio_Tajani E questo è sicuramente un gran risultato per il governo dei migliori... - petregiamp : RT @Enrico26659481: @gspazianitesta @LegaSalvini @matteosalvinimi @forza_italia @Antonio_Tajani @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @coraggio_i… - Luca73284882 : RT @anthos555: Grande ???????????????????? in Italia c'è un governo degno di essere equiparato ai talebani @forza_italia @Antonio_Tajani @LiciaRonzul… -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani governo Brunetta "Metodo Draghi oltre le elezioni" Ma anche chi ha dato convintamente vita a questo governo. Quelli che stanno parlando la stessa ... In queste ore Tajani, Letta e Giorgetti stanno dicendo le stesse cose, ed è importantissimo che non si ...

Brunetta: Serve patto tra riformatori. Adottiamo il metodo Draghi dopo il voto Ma anche la consapevolezza, come ha ricordato Antonio Tajani, che Draghi è l'unico a poter tenere unito il governo, nella differenza tra le forze politiche che lo sostengono". E le liti? "Non basta ...

Governo, Tajani: "Non è di maggioranza politica, ma di unità nazionale" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Carlo Calenda magnifica se stesso e la piccola Azione E anche Antonio Tajani che però sta nel Ppe ... si proporrà alle elezioni del prossimo anno, in opposizione al governo di Mario Draghi - le quattro deputate uscirono dal Movimento proprio ...

Brunetta: «Serve un patto tra riformatori. Adottiamo il metodo Draghi anche dopo il voto del 2023» Occorre avere tutti una certa dose di sopportazione reciproca. Ma anche la consapevolezza, come ha ricordato Antonio Tajani, che Draghi è l’unico a poter tenere unito il governo, nella differenza tra ...

Ma anche chi ha dato convintamente vita a questo. Quelli che stanno parlando la stessa ... In queste ore, Letta e Giorgetti stanno dicendo le stesse cose, ed è importantissimo che non si ...Ma anche la consapevolezza, come ha ricordato Antonio, che Draghi è l'unico a poter tenere unito il, nella differenza tra le forze politiche che lo sostengono". E le liti? "Non basta ...E anche Antonio Tajani che però sta nel Ppe ... si proporrà alle elezioni del prossimo anno, in opposizione al governo di Mario Draghi - le quattro deputate uscirono dal Movimento proprio ...Occorre avere tutti una certa dose di sopportazione reciproca. Ma anche la consapevolezza, come ha ricordato Antonio Tajani, che Draghi è l’unico a poter tenere unito il governo, nella differenza tra ...