Storico oro della Finlandia nell' hockey su ghiaccio

AGI - L'ultima medaglia d'oro dei Giochi olimpici di Pechino 2022 è stata conquistata della Finlandia che nella finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio ha sconfitto per 2 a 1 il Comitato olimpico russo, detentore del titolo. Per l'hockey finlandese si tratta del primo titolo olimpico della storia dopo due medaglie d'argento. A sbloccare il risultato erano stati i russi dopo otto minuti con Mikhail Grigorienko su assist di altri due eccellenti campioni quali Nikita Nesterov e Nikita Gusev. Il pareggio dei finnici è stato siglato in avvio di periodo centrale da Ville Pokka su passaggio di Hannes Bjorninen e Atte Ohtamaa. Il goal che ha poi consegnato la vittoria alla Finlandia è stato realizzato in avvio di terzo drittel.

