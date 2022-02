Speranza: 'Il virus non sparirà il 31 marzo, mascherine al chiuso anche dopo' (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella battaglia al Covid, in questi due anni, la scienza è stata importante, ma la strategia la strategia è risultata essere fondamentale: la campagna vaccinale e il Green Pass hanno giocato un ruolo ... Leggi su globalist (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella battaglia al Covid, in questi due anni, la scienza è stata importante, ma la strategia la strategia è risultata essere fondamentale: la campagna vaccinale e il Green Pass hanno giocato un ruolo ...

Advertising

1nessuno100mil2 : #Speranza vi dice che #greenpass e #mascherine vanno tenute perché il virus non scomparirà. Il folle obiettivo dic… - matteomariott10 : @HuffPostItalia Il VIRUS È SPERANZA - paolo_r_2012 : RT @debbyRome: #Speranza:dopo il 31 il #virus non sparirà si #mascherine al chiuso, per la gioia dei #provax ipocondriaci. Domandatevi per… - vivi3718 : @fattoquotidiano Virus speranza altamente distruttivo. - cristianobosco : “Il Green pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia. Le mascherine al chiuso sono ancora impor… -