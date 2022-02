Speranza gela gli italiani: “Teniamo green pass e mascherine. Quarta dose per tutti dopo l’estate” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Super green pass e mascherina vanno conservati anche dopo il 31 marzo”: il ministro della Salute Roberto Speranza gela gli animi in un’intervista a Repubblica, spegnendo le illusioni di un ritorno alla vita normale in primavera. “Questo è l’anno cruciale per capire – dice il ministro al quotidiano diretto da Maurizio Molinari – se torneremo a un vita pienamente normale. Sono ottimista, ma la partita non è chiusa. Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta. A marzo parte la Quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 febbraio 2022) “Supere mascherina vanno conservati ancheil 31 marzo”: il ministro della Salute Robertogli animi in un’intervista a Repubblica, spegnendo le illusioni di un ritorno alla vita normale in primavera. “Questo è l’anno cruciale per capire – dice il ministro al quotidiano diretto da Maurizio Molinari – se torneremo a un vita pienamente normale. Sono ottimista, ma la partita non è chiusa. Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta. A marzo parte laper gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. ...

