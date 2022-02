Spalletti recupera Politano, l’esterno azzurro sarà in panchina a Cagliari (Di domenica 20 febbraio 2022) Buone notizie, Spalletti recupera Politano Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Matteo Politano dovrebbe essere tra i disponibili per la trasferta di Cagliari. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 20 febbraio 2022) Buone notizie,Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Matteodovrebbe essere tra i disponibili per la trasferta di. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Il Cagliari come il Barça, Spalletti avvisa sulle insidie e non recupera pezzi: le ultime di formazione - SiamoPartenopei : Il Mattino - Napoli: Spalletti non recupera 4 assenti, nessun timore per l'allenatore - tuttonapoli : Cagliari come Barça, Spalletti avvisa sulle insidie e non recupera pezzi: le ultime di formazione - ParliamoDiNews : Il Mattino - Napoli: Spalletti non recupera 4 assenti, nessun timore per l`allenatore #mattino #napoli #spalletti… -