Sonia Bruganelli posta una foto e si scatena il caos sui social

(Di domenica 20 febbraio 2022), opinionista della sesta edizione del GF Vip al fianco di Adriana Volpe e moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis, è finita ancora una volta al centro di una grossa polemica dopo aver pubblicato suiuna particolaregrafia. Ma, di chestiamo parlando? Perchè una semplicegrafia hato una grossa polemica? Facciamo un po’ di chiarezza. Il particolare post pubblicato su Instagram daè più volte finita al centro di polemiche e discussioni per alcune sue dichiarazioni legate proprio al suo tenore di vita. E lo stesso è accaduto nel corso delle ultime ore per aver condiviso suiuna particolare ...

Advertising

wang_ahgase7 : RT @aleinincognito: Vorrei tanto sapere da Sonia Bruganelli come commenta il limone che la povera vittima Soleil ha dato a Delia mentre le… - VelvetMagIta : Buon compleanno Sonia Bruganelli: dall’incontro con Paolo Bonolis al ruolo di opinionista al #GFVip #VelvetMag… - aleinincognito : Vorrei tanto sapere da Sonia Bruganelli come commenta il limone che la povera vittima Soleil ha dato a Delia mentre… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Gli ospiti di Verissimo di domenica 20 febbraio 2022 saranno: @MarroneEmma , Belen Rodriguez, Ezio Greggio, Fiordaliso… - ReignOfTheSerie : Gli ospiti di Verissimo di domenica 20 febbraio 2022 saranno: @MarroneEmma , Belen Rodriguez, Ezio Greggio, Fiordal… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Ospite della puntata finale del Grande Fratello Vip non Barbara d'Urso (a quanto pare) ma Paolo Bonolis , conduttore e marito di, opinionista del reality show. L'indiscrezione è stata svelata durante le chicche di gossip di Casa Chi. Paolo Bonolis ospite del Grande Fratello Vip: la singolare richiesta "La ...Durante le chicche di gossip di Casa Chi, i giornalisti di Alfonso Signorini hanno confermato il Grande Fratello Vip 7 sempre con il direttore di Chi Magazine al timone.non ci sarà mentre Adriana Volpe è in "forse". Grande Fratello Vip 7, confermato Signorini: ultime news cast e opinionisti Confermato il Grande Fratello Vip 7, si parte a settembre. - ...sia su Sonia Bruganelli sia su Adriana Volpe. E sulla possibilità di vedere un ex concorrente nel ruolo di opinionista, Gabriele Parpiglia ha così commentato: Non credo, è quasi sicuro però che Sonia ...Ospite della puntata finale del Grande Fratello Vip non Barbara d’Urso (a quanto pare) ma Paolo Bonolis, conduttore e marito di Sonia Bruganelli, opinionista del reality show. L’indiscrezione è stata ...