Sonia Bruganelli, chi è la moglie di Paolo Bonolis: età, carriera, lavoro, Instagram, figli, Adriana Volpe, Silvia, GF VIP (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna su Canale 5 per l’appuntamento della domenica Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Oggi in studio le due opinioniste del GF VIP, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sonia Bruganelli: chi è, età, carriera, titolo di studio Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio del 1974. Si è laureata in Scienze della Comunicazione, ma ha anche lavorato per alcuni fotoromanzi. Dopo la laurea ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del marketing e ha fondato la SDL 2005, un’agenzia di scouting di modelle. Sonia si è anche occupata dei casting delle trasmissioni come Ciao Darwin o Avanti un altro e ha creato una linea di abbigliamento per bambine, Adele ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna su Canale 5 per l’appuntamento della domenica Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Oggi in studio le due opinioniste del GF VIP,: chi è, età,, titolo di studioè nata a Roma il 20 febbraio del 1974. Si è laureata in Scienze della Comunicazione, ma ha anche lavorato per alcuni fotoromanzi. Dopo la laurea ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del marketing e ha fondato la SDL 2005, un’agenzia di scouting di modelle.si è anche occupata dei casting delle trasmissioni come Ciao Darwin o Avanti un altro e ha creato una linea di abbigliamento per bambine, Adele ...

Advertising

telodogratis : Sonia Bruganelli festeggia il compleanno: il video della serata e gli auguri di Paolo Bonolis - FannyAd00282524 : RT @aleinincognito: Vorrei tanto sapere da Sonia Bruganelli come commenta il limone che la povera vittima Soleil ha dato a Delia mentre le… - Tina74746191 : RT @aleinincognito: Vorrei tanto sapere da Sonia Bruganelli come commenta il limone che la povera vittima Soleil ha dato a Delia mentre le… - zazoomblog : Silvia chi è la figlia malata di Sonia Bruganelli e Bonolis: “È stato difficili e siamo stati in crisi” - #Silvia… - spetteeeguless : RT @aleinincognito: Vorrei tanto sapere da Sonia Bruganelli come commenta il limone che la povera vittima Soleil ha dato a Delia mentre le… -