“Sogno di giocare con Guardiola” | Italia | il centrocampista vuota il sacco

Leggi su goalnews

(Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Ildel Chelsea, Jorginho, è stato intervistato sul suo futuro da YouTube. Ecco le sue parole: "Non so ancora cosa succederà il prossimo anno, ma so che non resterò al Chelsea. Ho parlato cone mi ha detto che mi vuole a Manchester City. Ma non so ancora dove giocherò".? Jorginho è di nuovo in gioco dopo il successo al Mondiale per club con il Chelsea di Thomas Tuchel. Dopo Euro 2020, un altro trofeo è andato direttamente nella pagella delno. Dopo l'esplosione della maglia dell'SSC Napoli di Maurizio Sarri, il calciatore è ora uno dei migliori in Europa. Tutte le notizie e altro ancora: Jorginho intervista al microfono Ale Oliveira, un'ancora di YouTube con oltre 300.000 iscritti, dopo il suo successo in Coppa del Mondo per club. Una diretta completa ha toccato ...