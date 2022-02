Smart Working e lavoratori fragili: proroga fino al 31 marzo, e dopo cosa succede? (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi diamo risposta pubblica ad un lavoratore che ci ha scritto per avere informazioni riguardo lo Smart Working per i lavoratori fragili. La misura infatti era in scadenza ed è stato rinnovato dal parlamento fino al 31 marzo 2022. E poi cosa succederà per i lavoratori fragili che al momento lavorano in Smart Working? Si potrà continuare ad usufruirne o no? Queste le domande del nostro letto a cui proviamo a dare risposta oggi. lavoratori fragili e Smart Working prorogato: la lettera di un nostro lettore Il nostro lettore ci scrive: “Ho letto che è stato approvato un emendamento della senatrice ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi diamo risposta pubblica ad un lavoratore che ci ha scritto per avere informazioni riguardo loper i. La misura infatti era in scadenza ed è stato rinnovato dal parlamentoal 312022. E poirà per iche al momento lavorano in? Si potrà continuare ad usufruirne o no? Queste le domande del nostro letto a cui proviamo a dare risposta oggi.to: la lettera di un nostro lettore Il nostro lettore ci scrive: “Ho letto che è stato approvato un emendamento della senatrice ...

