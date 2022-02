“Si vaccini o a casa”: Panatta boccia la presenza di Djokovic agli Internazionali d’Italia (Di domenica 20 febbraio 2022) Mentre Novak Djokovic si prepara a tornare in campo domani all’Atp 500 di tennis a Dubai – dopo il caso sportivo e mediatico che l’ha coinvolto agli Australian Open – non si placa il dibattito sulla sua partecipazione a Roma per gli Internazionali d’Italia, che si terranno dal 2 al 15 maggio al Foro Italico. E dopo le dichiarazioni della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, (“Per giocare all’aperto non serve il Green Pass rafforzato ma per usare spogliatoi e docce sì”), arriva il ‘no’ categorico di Adriano Panatta. In un’intervista rilasciata all’AdnKronos, l’ex tennista ha infatti dichiarato che senza vaccino covid, il serbo farebbe meglio a starsene a casa. “Le mie opinioni personali su Djokovic non cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Mentre Novaksi prepara a tornare in campo domani all’Atp 500 di tennis a Dubai – dopo il caso sportivo e mediatico che l’ha coinvoltoAustralian Open – non si placa il dibattito sulla sua partecipazione a Roma per gli, che si terranno dal 2 al 15 maggio al Foro Italico. E dopo le dichiarazioni della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, (“Per giocare all’aperto non serve il Green Pass rafforzato ma per usare spogliatoi e docce sì”), arriva il ‘no’ categorico di Adriano. In un’intervista rilasciata all’AdnKronos, l’ex tennista ha infatti dichiarato che senza vaccino covid, il serbo farebbe meglio a starsene a. “Le mie opinioni personali sunon cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina ...

