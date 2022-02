Serie A. E’ passato lo straniero. Anche l’Atalanta venduta allo zio d’America. Cosa ne sarà del calcio italiano? (Di domenica 20 febbraio 2022) La Serie A parla sempre meno italiano. E’ stata ufficializzata la cessione dell’Atalanta all’ennesimo zio d’America. Il Presidente dell’Atalanta Percassi ha raggiunto l’intesa con Stephen Pagliuca ed ha incassato un sontuoso assegno plurimilionario. In questa prima fase la gestione continuerà ad esser assicurata dal patron italiano, ma sarà il tempo a chiarire il destino dell’Atalanta. Il fenomeno della cessione di club calcistici a proprietà straniere è ormai dilagante. l’Atalanta si aggiunge alla lista ben nutrita che comprende: club di vertice come Inter, Milan e Roma; società storiche come Genoa, Bologna e Fiorentina; realtà emergenti come Spezia e Venezia. In tutto , con l’inserimento dell’Atalanta, sono ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) LaA parla sempre meno. E’ stata ufficializzata la cessione delall’ennesimo zio. Il Presidente delPercassi ha raggiunto l’intesa con Stephen Pagliuca ed ha incassato un sontuoso assegno plurimilionario. In questa prima fase la gestione continuerà ad esser assicurata dal patron, mail tempo a chiarire il destino del. Il fenomeno della cessione di club calcistici a proprietà straniere è ormai dilagante.si aggiunge alla lista ben nutrita che comprende: club di vertice come Inter, Milan e Roma; società storiche come Genoa, Bologna e Fiorentina; realtà emergenti come Spezia e Venezia. In tutto , con l’inserimento del, sono ...

