«Sei stato il miglior premier dopo De Gasperi ma ora decidi: o fai politica o business». Calenda a Renzi, una carezza in un pugno (Di domenica 20 febbraio 2022) L’ex ministro Carlo Calenda, nominato per acclamazione segretario nazionale di Azione dai delegati del primo congresso del partito, lancia una stoccata al leader di Italia Viva Matteo Renzi: «Lo ritengo il migliore presidente dai tempi di De Gasperi. A lui dico: certo che stiamo insieme. ma non è pensabile che tu sia pagato da uno stato straniero. decidi se vuoi fare politica o business». Da un lato, dunque, si complimenta con lui per il suo operato da premier, dall’altro lo sgrida per i suoi rapporti con l’Arabia Saudita. «Io da quando faccio politica non ho più una consulenza. Chi fa politica non fa consulenze: i soldi li trova dai suoi sostenitori. Matteo Renzi questo lo sa ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) L’ex ministro Carlo, nominato per acclamazione segretario nazionale di Azione dai delegati del primo congresso del partito, lancia una stoccata al leader di Italia Viva Matteo: «Lo ritengo ile presidente dai tempi di De. A lui dico: certo che stiamo insieme. ma non è pensabile che tu sia pagato da unostraniero.se vuoi fare». Da un lato, dunque, si complimenta con lui per il suo operato da, dall’altro lo sgrida per i suoi rapporti con l’Arabia Saudita. «Io da quando faccionon ho più una consulenza. Chi fanon fa consulenze: i soldi li trova dai suoi sostenitori. Matteoquesto lo sa ...

