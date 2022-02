Se la diplomazia russa parla come don Corleone (Di domenica 20 febbraio 2022) «Noi vogliamo fare tutto in modo onesto. Non vorrei ricorrere al gergo, ma abbiamo un codice, se un ragazzo dice una cosa, il ragazzo poi la fa. E i “codici” vanno osservati anche a livello internazionale». Questa frase di Sergey Lavrov, riferita ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 20 febbraio 2022) «Noi vogliamo fare tutto in modo onesto. Non vorrei ricorrere al gergo, ma abbiamo un codice, se un ragazzo dice una cosa, il ragazzo poi la fa. E i “codici” vanno osservati anche a livello internazionale». Questa frase di Sergey Lavrov, riferita ... sul sito.

