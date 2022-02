Sci alpino | Pechino 2022 | Alex Vinatzer | “C’è solo da farsi trovare più pronti in futuro Milano-Cortina 2026 parte da quando torno in Italia”

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’ha chiuso il team event delle Olimpiadi Invernali diai quarti di finale, ed è dunque per questa ragione che non c’è alcuna medaglia dalla giornata finale in tema di sci. La vittoria è andata all’Austria con Katharina Truppe, Katharina Liensberger, Styefan Brennsteiner e Johannes Strolz. Queste le parole di uno dei quattro facentidel team dell’: “Non sono riuscito a fare bene in nessuna delle due gare a cui hocipato, ho fatto tanta fatica con questa neve aggressiva e diversa dal solito, c’èda lavorare epiùinperché in pista ci sono sempre delle variabili, ...

Italia fuori ai quarti e Mikaela Shiffrin quarta. Finisce così il Team Event, l'ultima gara del programma olimpico didi Pechino 2022. L'oro è andato all'Austria, che in finale ha battuto la Germania: 2-2 il risultato finale, con gli austriaci premiati dalla migliore somma dei tempi più veloci (48'27 ...Ancora l'azzurra sul parallelo : 'Noi ci abbiamo provato. E' stata una bella esperienza condividere questa occasione con altri compagni di squadra. In uno sport individuale come il nostro non ci sono ...L’Italia ha chiuso il team event delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ai quarti di finale, ed è dunque per questa ragione che non c’è alcuna medaglia dalla giornata finale in tema di sci alpino.Sport - In uno sport individuale come il nostro non ci sono quasi mai occasioni come questa. E' stato molto bello in questi giorni stare insieme agli altri ragazzi'. Federica torna a casa da Pechino ...