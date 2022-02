Sci alpino | Marta Bassino | “Non una buona Olimpiade Ora salto Crans Montana per allenarmi”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino 2022 non è stata certamente l’di. La piemontese torna dalla Cina con la delusione della caduta dopo poche porte nella prima manche del gigante e poi con prestazioni non certamente positive tra superG e combinata. L’unica luce è stata laprova nel Team Event, dove ha portato l’unico punto all’Italia nella sconfitta contro gli Stati Uniti nei quarti di finale, battendo Mikaela Shiffrin.ha tracciato un bilancio della sua esperienza a Pechino: “L’esperienza olimpica non è stata certamente positiva. C’è un pizzico di delusione, ma guardo avanti e prendo quanto di positivo mi hanno lasciato queste due settimane come sono solita fare, per poi portarlo in pista nelle prossime gare”. Sci, Federica Brignone: “Moltzan ha fatto un tempo da ...

Italia fuori ai quarti e Mikaela Shiffrin quarta. Finisce così il Team Event, l'ultima gara del programma olimpico didi Pechino 2022. L'oro è andato all'Austria, che in finale ha battuto la Germania: 2-2 il risultato finale, con gli austriaci premiati dalla migliore somma dei tempi più veloci (48'27 ...Ancora l'azzurra sul parallelo : 'Noi ci abbiamo provato. E' stata una bella esperienza condividere questa occasione con altri compagni di squadra. In uno sport individuale come il nostro non ci sono ...Pechino 2022 non è stata certamente l’Olimpiade di Marta Bassino. La piemontese torna dalla Cina con la delusione della caduta dopo poche porte nella prima manche del gigante e poi con prestazioni non ...L’Italia non è andata oltre i quarti di finale nel Team Event di sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022. Gli azzurri sono stati sconfitti per 3-1 dagli Usa di Mikaela Shiffrin, non riuscendo a ...