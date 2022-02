Sci alpino | Marta Bassino batte Mikaela Shiffrin in parallelo – VIDEO

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il Team Event delle Olimpiadi di Pechino 2022 per l’Italia si è interrotto nei quarti di finale, con gli azzurri sconfitti dagli Stati Uniti per 3-1. L’unica vittoria è stata firmata da, che ha saputoreShiffirn per soli due centesimi. Un successo purtroppo inutile ai fini del risultato, ma comunque che può soddisfare la piemontese. Non è stata un’edizione dei Giochi positiva per, ma almeno si è chiusa con un piccolo lampo. Qui di seguito ildella run vinta dasu. Sci, l’Austria vince l’oro nel Team Event olimpico. Italia fuori ai quarti con gli Usa...

Advertising

Coninews : Un'impresa di portata storica. ??? A #Beijing2022 lo sci alpino italiano riporta dopo 20 anni due atlete sul podio… - Eurosport_IT : Fotolibro dallo Sci Alpino ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - zazoomblog : Sci alpino l’Austria vince l’oro nel Team Event olimpico. Italia fuori ai quarti con gli Usa - #alpino #l’Austria… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: iniziati gli ottavi - #alpino #Event #Olimpiadi #DIRETTA: -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Italia fuori ai quarti e Mikaela Shiffrin quarta. Finisce così il Team Event, l'ultima gara del programma olimpico didi Pechino 2022. L'oro è andato all'Austria, che in finale ha battuto la Germania: 2-2 il risultato finale, con gli austriaci premiati dalla migliore somma dei tempi più veloci (48'27 ...Ancora l'azzurra sul parallelo : 'Noi ci abbiamo provato. E' stata una bella esperienza condividere questa occasione con altri compagni di squadra. In uno sport individuale come il nostro non ci sono ...Il Team Event delle Olimpiadi di Pechino 2022 per l’Italia si è interrotto nei quarti di finale, con gli azzurri sconfitti dagli Stati Uniti per 3-1. L’unica vittoria è stata firmata da Marta Bassino, ...Sport - In uno sport individuale come il nostro non ci sono quasi mai occasioni come questa. E' stato molto bello in questi giorni stare insieme agli altri ragazzi'. Federica torna a casa da Pechino ...