Sci alpino | Federica Brignone | “Moltzan ha fatto un tempo da uomo Soddisfatta della mia Olimpiade”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Niente terza medaglia peralle Olimpiadi di Pechino 2022. La valdostana poteva essere la prima italiana di sempre a centrare questo traguardo nello sci, ma nel Team Event l’Italia si è arresa nei quarti di finale contro gli Stati Uniti, mancando dunque la possibilità di salire sul podio.non ha potuto nulla contro Paula, grande specialista del parallelo, che ha vinto agevolmente la sua run contro l’azzurra. Alla fine la valdostana ha commentato così la prestazionesquadra azzurra: “Abbiamo perso contro una squadra molto forte come gli Stati Uniti.halo stessodegli uomini ed in questo format gli americani sono competitivi”. Ancora l’azzurra sul parallelo: “Noi ci ...

Ancora l'azzurra sul parallelo : 'Noi ci abbiamo provato. E' stata una bella esperienza condividere questa occasione con altri compagni di squadra. In uno sport individuale come il nostro non ci sono ...In semifinale l'Austria aveva superato la Norvegia grazie alla somma dei tempi, dopo che le sfide erano terminate in parità sul 2 - 2. La Germania, invece, si era imposta per 3 - 1 sugli Stati Uniti, ...Finisce ai quarti il cammino dell'Italia nel team event che oggi ha chiuso il programma di sci alpino ai Giochi Invernali di Pechino. Superata la squadra russa al primo turno (3-1), gli azzurri ...Con l'eliminazione ai quarti di finale del team event, l'Italia dello sci alpino chiude con 4 medaglie, mentre la spedizione complessiva saluta a quota 17. Le parole del quartetto che sognava il podio ...