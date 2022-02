Schwa, la sperimentazione linguistica come fatto politico: “Così emergono altre soggettività”. “Reazione all’oppressione di genere” (Di domenica 20 febbraio 2022) Lo Schwa è una vocale neutra il cui uso si sta affermando all’interno del dibattito e del movimento transfemminista queer, nel tentativo di proporre un linguaggio diverso da quello corrente, che vede il predominio del genere grammaticale maschile. Quando in italiano ci rivolgiamo a “tutti” facciamo ricorso a un maschile plurale sovraesteso che, nel porsi come neutro e universale, in realtà occulta la pluralità dei generi e delle identificazioni di genere della popolazione a cui pure mira a rivolgersi. Secondo alcune teorie del linguaggio, l’uso dello Schwa (“tutt?”) consentirebbe di aggirare questo pericolo. Nei giorni scorsi, in seguito all’adozione dello Schwa (?) nel bando di un concorso pubblico all’università, è stata lanciata una petizione contro il suo utilizzo, il cui primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Loè una vocale neutra il cui uso si sta affermando all’interno del dibattito e del movimento transfemminista queer, nel tentativo di proporre un linguaggio diverso da quello corrente, che vede il predominio delgrammaticale maschile. Quando in italiano ci rivolgiamo a “tutti” facciamo ricorso a un maschile plurale sovraesteso che, nel porsineutro e universale, in realtà occulta la pluralità dei generi e delle identificazioni didella popolazione a cui pure mira a rivolgersi. Secondo alcune teorie del linguaggio, l’uso dello(“tutt?”) consentirebbe di aggirare questo pericolo. Nei giorni scorsi, in seguito all’adozione dello(?) nel bando di un concorso pubblico all’università, è stata lanciata una petizione contro il suo utilizzo, il cui primo ...

