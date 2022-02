Sarri: «Bella gara, senza Europa saremmo in piena lotta Champions» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sarri: «Bella gara, se non avessimo l’Europa saremmo in piena lotta Champions». Le dichiarazioni del tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Udinese-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio a DAZN. PARTITA- «Abbiamo fatto una Bella partita considerando che abbiamo giocato 72 ore fa, Pedro si è fatto anche male. Negli ultimi 15 minuti abbiamo sofferto ma era normale». PARTICOLARI- «Noi se avessimo un pò più di tempo a disposizione potremmo lavorare sui piccoli particolari, il goal preso è una di queste situazioni. La squadra ora esce molto meglio da dietro, ai ragazzi stasera non posso dire niente. Ho visto una squadra vogliosa che ha fatto quello che doveva ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022): «, se non avessimo l’in». Le dichiarazioni del tecnico della Lazio Maurizioha parlato nel post partita di Udinese-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio a DAZN. PARTITA- «Abbiamo fatto unapartita considerando che abbiamo giocato 72 ore fa, Pedro si è fatto anche male. Negli ultimi 15 minuti abbiamo sofferto ma era normale». PARTICOLARI- «Noi se avessimo un pò più di tempo a disposizione potremmo lavorare sui piccoli particolari, il goal preso è una di queste situazioni. La squadra ora esce molto meglio da dietro, ai ragazzi stasera non posso dire niente. Ho visto una squadra vogliosa che ha fatto quello che doveva ...

Lazio incompiuta, solo pari a Udine. Sarri: «Bella reazione, meritavamo di vincere» Corriere della Sera Udinese-Lazio 1-1: Felipe Anderson risponde a Deulofeu È 1-1 contro una bella Udinese. Segna Deulofeu al 5', pareggia Felipe Anderson poco prima della fine del primo tempo. Secondo tempo combattuto, brivido finale con la traversa di Molina in pieno ...

Sarri: «Dovremmo lavorare sui piccoli particolari ma sono soddisfatto» Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Udinese-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio a DAZN. PARTITA-«Abbiamo fatto una bella partita considerando che abbiamo giocato 72 ore fa ...

