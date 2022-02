Sara Bertelà e Anna Della Rosa al Teatro Ghirelli

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 20 febbraio 2022) Doppio debutto per lo spettacolo Sorelle primo adattamento italiano di Sœurs, testo del pluripremiato drammaturgo Pascal Rambert che ne ha curato anche la regia conBertelà e Anna. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio aldi Salerno e poi dal 25 al 27 febbraio alSannazaro di Napoli. Dopo i successi di Clôture de l’amour, Répétition (Prova) e Architecture (con cui ha inaugurato il Festival di Avignon nel 2019). Il regista e autore francese dirige due attrici molto amate dal pubblico e recentemente applaudite in diverse produzioni TPE (Piemonte Europa):Bertelà (Molière/Il Misantropo, Una specie di Alaska, Niente di me) e Anna...