Santiago e Belen a casa di papà Stefano guardano insieme C’è posta per te

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dicono che non sono tornatimapassano tanto tempoe ieri sera erano adel conduttore, con loro c’era anche. E’a mostrare qualcosa in più della felicità che è tornata nella sua vita,De Martino preferisce non raccontare nulla, aspettare che tutto vada come sperano. Dicono che sono entrambi single ma sono una famiglia ed è per questo, per amore di, se lui ha le chiavi didi, se i fine settimana spesso li trascorrono. Per la showgirl la sua vita è come un film, non ha detto tutto perché ancora non è stato scritto tutto, non è successo tutto. Insomma, dice ma non dice però poi nelle storie di ...