San Marino sceglie Achille Lauro per Eurovision 2022: la vittoria in tv fra le polemiche social (Di domenica 20 febbraio 2022) Le previsioni fatte all'alba del concorso si sono rivelate fondate: nonostante la gara messa in pieni dalla Repubblica di San Marino, a spuntarla fra i diciotto artisti in gara è stato Achille Lauro, il cantante da poco apparso sul palco del Festival di Sanremo 2022 con il brano "Domenica". Uscito vittorio dal contest Una Voce per San Marino – trasmesso questa sera 19 febbraio sul canale San Marino rTV – Ora Achille Lauro è ufficialmente il rappresentante per la piccola repubblica "romagnola" ad Eurovision 2022, di scena dal prossimo 10 maggio a Torino. Purtroppo per lui, la vittoria di Achille Lauro in terra sammarinese non è stata presa bene sui social.

