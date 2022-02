Salerno, in vendita la storica sede dell’Associazione Notai (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In vendita la storica sede di via Memoli dell’Associazione dei Notai. Un altro pezzo di storia di Salerno trasloca. I due grandi locali con affaccio su Cittadella Giudiziaria e Asl, certamente saranno appetiti da imprenditori di settori commerciali. Così come accaduto per i locali accanto, potrebbe qui presto sorgere un altro punto di ristoro (bar, ristorante ecc…) o di abbigliamento. L’attivazione delle funzioni della Cittadella Giudiziaria ha portato nell’intero quadrante l’aggiunta quotidiana di un grande afflusso di persone. Dinamica che sta determinando gli andamenti economico-commerciali di una zona, comunque, da sempre molto centrale ed ambita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Inladi via Memolidei. Un altro pezzo di storia ditrasloca. I due grandi locali con affaccio su Cittadella Giudiziaria e Asl, certamente saranno appetiti da imprenditori di settori commerciali. Così come accaduto per i locali accanto, potrebbe qui presto sorgere un altro punto di ristoro (bar, ristorante ecc…) o di abbigliamento. L’attivazione delle funzioni della Cittadella Giudiziaria ha portato nell’intero quadrante l’aggiunta quotidiana di un grande afflusso di persone. Dinamica che sta determinando gli andamenti economico-commerciali di una zona, comunque, da sempre molto centrale ed ambita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

