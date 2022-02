Salernitana-Milan, Giroud ancora a digiuno lontano da San Siro / News (Di domenica 20 febbraio 2022) Olivier Giroud segna soltanto a San Siro. Il francese, in occasione di Salernitana-Milan di Serie A, fallisce un paio di occasioni buone Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 febbraio 2022) Oliviersegna soltanto a San. Il francese, in occasione didi Serie A, fallisce un paio di occasioni buone

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - OfficialUSS1919 : Fischio finale. All''Arechi' va avanti il #Milan, la #Salernitana pareggia e ribalta, ma subisce il ritorno dei rossoneri per il 2-2 finale. - Gazzetta_it : Almeno c'è Rebic. Ora può essere lui l’uomo per lo sprint del #Milan - AnStorti : @ScoutismoRN Hai fatto un confronto/paragone diretto con il bayern e la sua partita. Sei tu che hai parlato di salernitana milan - Troves_2 : @ScoutismoRN @NandoPiscopo1 @GiovaB95 Dai non è cronaca, è 'se il Bayern fatica con X e il PSG fatica con Y, allora… -