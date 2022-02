Sacerdote canta ' Brividi' e ' Apri tutte le porte' durante l' Omelia Il video diventa virale

Advertising

zazoomblog : Brescia da Brividi a Apri tutte le porte: sacerdote canta le canzoni di Sanremo durante lomelia - #Brescia… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacerdote canta

diventato virale il video pubblicato su Tik Tok che mostra undi Brescia, don Matteo Selmo, che nel corso della messa nella sua parrocchia a Lonato del Garda,"Brividi" il brano di Mahmood e Blanco vincitore del Festival di Sanremo 2022 . Il ...... conclude il. Le reazioni di Blanco e Gianni Morandi - Il video è stato visto anche da ... 'Ho trovato questo video incredibile su TikTok dove c'è un prete in chiesa chela nostra ...È diventato virale il video pubblicato su Tik Tok che mostra un sacerdote di Brescia, don Matteo Selmo, che nel corso della messa nella sua parrocchia a Lonato del Garda, canta "Brividi" il brano ...Don Matteo Selmo, un sacerdote di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, ha cantato i successi di Sanremo durante l'omelia della messa di domenica 6 febbraio, utilizzandole per spiegare il Vangelo ...