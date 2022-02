Russia Ucraina diretta. Putin e Macron: lavorare per il cessate il fuoco Il leader russo: «Escalation Donbass colpa di Kiev» (Di domenica 20 febbraio 2022) Sale la tensione. Perché le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando «la più grande guerra in Europa dal 1945». Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 febbraio 2022) Sale la tensione. Perché le prove suggeriscono che lasta pianificando «la più grande guerra in Europa dal 1945». Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - repubblica : Ucraina-Russia, notte di tensioni al confine. Johnson: 'Putin prepara la piu' grande guerra in Europa dal 1945' - ItalyMFA : Leggi la Dichiarazione dei Ministri degli Affari Esteri del #G7 su Russia e Ucraina ?? * Read the #G7 Foreign Minist… - CarloneDaniela : RT @ADeborahF: Ricciardi, vicepresidente del #M5Servi sul malcontento di #Draghi degli scorsi giorni: ' Non bisogna enfatizzare, magari è a… - MarianoGiustino : #Macron ha colloquio con #Putin e #Zelenskyy, #Ucraina La #Russia mette le mani avanti,costruisce il casus belli. '… -